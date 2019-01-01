من بين 600 طلب من مسيحيين غزة لزيارة الضفة والقدس.. إسرائيل توافق على 55 فقط

غزة / سما/

وافقت السلطات الإسرائيلية على السماح للعشرات فقط من الغزيّون المسيحيون لدخول الضفة الغربية لزيارة الأماكن المقدسة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وقال كامل عياد، مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية بقطاع غزة، اليوم الاثنين، إنه من بين 600 طلب تم تقديمها الأسبوع الماضي "تلقينا حتى الآن فقط 55 تصريحا إسرائيليا لدخول الضفة الغربية والقدس".

وأضاف أنه لا يزال بانتظار الموافقة على بقية الطلبات حتى يتسنى لأكبر عدد من مسيحيي القطاع المشاركة في احتفالات عيد الميلاد.

وسيسمح للحاصلين على تصاريح بالسفر إلى القدس وكذلك مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المسيحيين في غزة يقدر بنحو ألف شخص.