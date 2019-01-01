  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

من بين 600 طلب من مسيحيين غزة لزيارة الضفة والقدس.. إسرائيل توافق على 55 فقط

الإثنين 23 ديسمبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
من بين 600 طلب من مسيحيين غزة لزيارة الضفة والقدس.. إسرائيل توافق على 55 فقط


غزة / سما/

وافقت السلطات الإسرائيلية على السماح للعشرات فقط من الغزيّون المسيحيون لدخول الضفة الغربية لزيارة الأماكن المقدسة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وقال كامل عياد، مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية بقطاع غزة، اليوم الاثنين، إنه من بين 600 طلب تم تقديمها الأسبوع الماضي "تلقينا حتى الآن فقط 55 تصريحا إسرائيليا لدخول الضفة الغربية والقدس".

وأضاف أنه لا يزال بانتظار الموافقة على بقية الطلبات حتى يتسنى لأكبر عدد من مسيحيي القطاع المشاركة في احتفالات عيد الميلاد.

وسيسمح للحاصلين على تصاريح بالسفر إلى القدس وكذلك مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المسيحيين في غزة يقدر بنحو ألف شخص.

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100 $ للاسر الفقيرة في غزة

منخفض قوي يؤثر على فلسطين الأربعاء

صور.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب 50 مسدس لإسرائيل

رؤساء المجالس الإسرائيلية المحاذية لغزة ردا على لاهاي: "نخضع لجرائم حرب يوميا"

شاهد.. انفجار بركان "معجون اسنان الفيل" داخل فناء منزل

ايران تنفي مقتل قائد القوات الجوية خلال الغارات الإسرائيلية

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في محيط دمشق

الأخبار الرئيسية

عين بوببووبيين

موقع إسرائيلي : التحقيق مع مجموعة الجبهة الشعبية كان معقدا وصعبا

هكذا تقود إسرائيل جهوداً دبلوماسية رقمية لاستهداف الشباب العرب

860x484

كيف تناولت الصحافة العبرية قرار الجنائية الدولية؟

هآرتس: قرار المدعية الجنائية يشمل التحقيق ضد حماس والفصائل الفلسطينية

p

الاحتلال يرّحل 192 طفلا فلسطينيا إلى أوروبا للتبني