5 طرق تساعدك لمعرفة وسيط فوركس المحتال!

غزة / سما/

إن كنت تبحث عن وسيط جديد في فوركس، أو كنت تتسائل إن كان الوسيط يقدم لك عرض مقبول، عندها عليك تتبع القائمة التالية بالأمور التي عليك التفكير بها عند التقييم.

1. ليس جميع وسطاء فوركس محتالين.

سوف يكون من غير العدل أن نقول بأن جميع وسطاء فوركس محتالين.وعلى الرغم ان وسطاء فوركس ذو الثقة اقلية لكنهم موجودون. ما عليك تذكره هو أن أغلبية وسطاء فوركس لا يقومون بوضع تداولات عملائهم في السوق الحية، ويفرضون رسوم انتشار بدلاً من العمولات. هذا يعني بأن أغلبية وسطاء فوركس لديه تضارب مصالح مباشر مع عملائهم: كلما زادت خسائر المتعاملين، كلما زادت أرباح الوسيط. في الواقع، فإن نموذج أعمالهم مبني على فشل تداولات عملائهم.

من المحزن أن أغلبية متداولي فوركس من الأفراد يخسرون، ولكن هذا يعود بشكل اساسي إلى سوء طرقهم التداولية، ويعني على الأقل بأن وسطاء فوركس غير مجبرين على التصرف بطرق غير أمينة لتحقيق الربح.

ولكن، الربح الأكثر أمر جيد دائماً، ولذلك هناك بعضالأمور التي يقوم بها الوسطاء لزيادة المال الذي يحصلون عليه من متعامليهم اللينين، وفيما يلي بعض الأمور التي عليك الإنتباه لها:

2. الإنتشارات العالية/العمولات

تراجعات الإنتشارات كثيراً خلال السنوات. بالطبع، كلما زاد مبلغ المال الذي يمكنك وضعه في حسابك، كلما كانت الإنتشارات التي سوف تحصل عليها أفضل. السبب هو أن الوسطاء الذين يقدمون انتشارات أفضل، عادة ما يطلبون حد أدنى أعلى للإيداع. على أي حال، عليك تفقد العروض المتاحة. الأيام التي كان عليك فيها دفع انتشار 3 نقاط على زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد انتهت.

مؤخراً، تقوم أعداد متزايدة من الوسطاء الذين يقدمون نموذج العمولات، حيث يدفع المتعامل مبلغ مالي ثابت على كل تداول. عندما تواجه هذا الأمر، عليك أن تقوم بحساب دقيق للمبلغ الذي تخاطر به عادة عند التداول بالنقطة، وبعد ذلك استخلص الإنتشار الذي سوف تدفعه. في بعض الأحيان فإن هذه الصفقات المكونة من انتشار زائد عمولة مصممة لجعل العرض يبدو أفضل مما هو عليه، ويمكنك فقط اكتشاف هذا الأمر عندما تقوم بالحساب الشخصي.

3. التمويل حتى صباح اليوم التالي

إن لم تكن متداول يومي بحت، وتغلق جميع تداولاتك قبل الساعة 10 مساءاً أو منتصف المساء بتوقيت لندن كل يوم، عندها إما أن تدفع أو تحصل على مبلغ بسيط من المال (عادة أقل من نقطة واحدة) على كل تداول مفتوح عند هذا الوقت. هذا بناءاً على فرق معدلات الفائدة بين العملات في ذلك الزوج، ولكنها مبنية لجى كل وسيط كخسارة نهائية بالنسبة للعميل. يكون بعض الوسطاء أسوء من غيرهم بكثير، والعديد منهم لا يعلن عن هذه المعدلات – تراها فقط على البيان خلال اليوم التالي بعد الدفعة أو الخصم. إن قمت بالتواصل مع أغلبية الوسطاء، فإنهم عادة على استعداد أن يقدموا لك معدلات التمويل المسائية الحالية لديهم. احصل على بعض التسعيرات وقارنها على نفس زوج العملات، وقد تتفاجئ بالنتائج. إن كنت تفضل أن تبقي على التداولات مفتوحة لفترة طويلة، قم بالقليل من الحساب عن المبلغ الذي من المحتمل أن تدفعه على هذا التمويل حتى اليوم التالي. ربما تجد أنه يكلفك الكثير أو يمحي الكثير من أرباحك.

4. تشغيل التوقفات/الإرتفاعات

من الأمور الغير مفهومة بشكل واسع أن الوسطاء يسيطرون على أسعار التغذية الخاصة بهم. لا يوجد بورصة مركزية، وأغلبية الوسطاء لا يقومون بالتداولات الحقيقية، ويمكن أن يسعروك بأي سعر يرغبون به! بالطبع، عليهم أن يبقوا على الأسعار مناسبة نوعاً ما، وإلا فإنك من الممكن أن تستعمل التغذية السعرية من وسيط آخر لتوقع الحركة السعرية، وسوف يخسرون المال حينها. إذا، لا يجب عليك فعلياً القلق إن كان وسيطك سوف يرفع السعر فحسب.

ما عليك القلق بشأنه، هو أن الوسيط يمكنه أن يرى أين يقوم متعامليه بتجميع نقاط توقف الخسائر، وإن اقترب السعر السوقي العام قريباً جداً من تفعيل هذه التوقفات، قد يشعر الوسيط بالإغراء أن يرفع سعره قليلاً بسرعة فوق ذلك المستوى ويحصل على الأرباح لنفسه. من الممكن أن يتم هذا بشكل أسهم خلال أوقات الإعلانات عن الأخبار أو الصدمات المفاجئة التي لها تأثير رفع السوق بشكل عام للأعلى أو للأسفل. الوسيط الغير نزيه من الممكن أن يقوم دائماً بتحريك الأسعار أعلى أوأدنى قليلاً في مثل هذه الأوقات.

للأمانة، الأخطاء تقع بعض الأحيان، والوسطاء غالباً ما يعيدون دفع التداولات التي أخرجت بسبب التوقعات الناتجة عن التحركات المفرطة عندما يشتكي عدد كبير من متعامليهم. على الرغم من هذا، فإن هذه النقطة من الأمور التي تستحق التركيز.

5. الإنقطاعات

هناك بعض الأوقات التي يكون فيها السوق يتحرك بإتجاه معين. إن كنت ترغب بالتداول ولا يمكنك الحصول على إتصال بالوسيط، أو أن التداول يرفض بشكل متكرر لسبب تقني غير معروف، عندها يجب الإنتباه. قد يكون هذا الأمر مؤشر على أن الوسيط الذي تستخدمه يستخدم طرق غير عادلة لمنع متعامليه من وضع التداولات الرابحة. إن حدث هذا الأمر بشكل متكرر، فإنه يعد إشارة مثيرة للشك.

هناك قائمة طويلة بالأمور التي عليك أخذها بالحسبان عند اختيار وسيط فوركس، ولكن هذه هي أهم مواضيع الوسطاء التي يمكن أن تجعل الفوز في فوركس أكثر صعوبة بكثير مما يجب أن يكون عليه إن لم تفكر بها.