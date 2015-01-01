نابلس: السجن 15 عاما لتاجر مخدرات

نابلس / سما /

حكمت محكمة بداية نابلس، على (س،ع، ص) بالسجن لمدة 15 عاما عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والحبس لمدة سنة عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، ودمج العقوبة وتنفيذ العقوبة الأشد.

وادين (س، ع، ص)، بتهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا منتجا لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها خلافا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وإحراز المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار رقم 18 لسنة 2015.