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شرطة جنين تكشف ملابسات سرقة 70 ألف شيكل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة جنين تكشف ملابسات سرقة 70 ألف شيكل


رام الله / سما /

كشفت الشرطة اليوم الاثنين، ملابسات سرقة مبلغ 70 الف شيقل من داخل محل تجاري في مدينة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شكوى وردت من قبل صاحب محل تجاري في مدينة جنين لفرع المباحث العامة في المحافظة، حول قيام مجهول بالدخول إلى محله التجاري وسرقة مبلغ 70 ألف شيقل من داخله.

وأضافت أنه على الفور وبعد البحث والتحري من قبل فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخص من سكان مدينة جنين، وبإحضاره وسماع أقواله أفاد بقيامه بالسرقة، وتم ضبط المبلغ المسروق بحوزته.

وأكدت الشرطة على توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات، تمهيدًا لإحالته الى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه.

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