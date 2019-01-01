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أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق نهائي مع كافاني

الإثنين 23 ديسمبر 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق نهائي مع كافاني


وكالات / سما /

توصل أتلتيكو مدريد لاتفاق نهائي مع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان للانتقال إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو في الصيف القادم.

وينتهي عقد كافاني مع النادي الباريسي عقب نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفين لاتفاق بخصوص تجديد العقد، لاسيما وأن اللاعب خرج من حسابات المدرب توماس توخيل الذي يفضل الاعتماد على ماورو إيكاردي في معظم المباريات.

ونقلت صحيفة آس عن شبكة سكاي سبورت أن أتلتيكو مدريد أقنع كافاني بالتوقيع على عقد يمتد لثلاثة أعوام، وذلك بعد توصية من المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي يرى في اللاعب حلاً لمشاكله الهجومية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الأمور ما زالت غير واضحة إن كان أتلتيكو مدريد سيتعاقد مع اللاعب في يناير القادم أم سينتظر حتى الصيف للحصول عليه بصفقة مجانية.

وسيكون الروخي بلانكوس مضطراً لدفع بعض الأموال لباريس سان جيرمان للتخلي عن اللاعب في منتصف الموسم، وهذا السبب تحديداً يجعل إدارة أتلتيكو مترددة في حسم موعد الصفقة.

ويملك أتلتيكو مدريد مهاجمين صريحين هما ألفارو موراتا ودييجو كوستا، وفي حال تم التخلص من أحدهما في الشتاء، فهذا يعني أن كافاني سيوقع في بعد بضعة أسابيع.

#أتلتيكو مدريد #كافاني

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