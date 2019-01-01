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حماس: استمرار اقتحامات الأقصى عدوان سافر

الإثنين 23 ديسمبر 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: استمرار اقتحامات الأقصى عدوان سافر


غزة / سما /

 اعتبرت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، استهتار بمشاعر كل الأمة العربية والإسلامية، وعدوان سافر على مقدساتها.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، إن الاقتحامات المتزايدة للمسجد الأقصى تأخذ تشجيعها من الدعم الأمريكي لجرائم الاحتلال وقراراتها بخصوص مدينة القدس.

وأضاف "هذه الاقتحامات المتواصلة تؤكد حجم الجريمة التي يرتكبها دعاة التطبيع مع الاحتلال، بحق شعبنا وقضيته ومقدسات الأمة".

وتابع "نقدر عالياً حجم البطولة والفداء التي يُبديها المرابطون في المسجد الأقصى دفاعاً عن حرمته وهويته".

وكان العشرات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم عشية "عيد الحانوكا" اليهودي.

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