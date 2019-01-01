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مسلسل "الهيبة" من العربية الى التركية وصولاً إلى العالمية

الإثنين 23 ديسمبر 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسلسل "الهيبة" من العربية الى التركية وصولاً إلى العالمية


وكالات / سما /

يبدو أن مسلسل «الهيبة»، الذي حقق نجاحاً باهراً في العالم العربي خرق القاعدة السابقة المعتمدة في دبلجة المسلسلات من اللغة التركية الى العربية، حيث سيتسّنى للجمهور التركي متابعته بعد تعاقد الشركة المنتجة للمسلسل «الصباح إخوان» مع شركة إنتاج تركية لتصوير المسلسل باللغة التركية، وهذا ما كشفته بعض الصّحف التركية التي أعلنت عن بدء التحضير لـ «الهيبة» النسّخة التركية تمهيداً لعرضه في الموسم المقبل.


وعلم أن شركة «صبّاح إخوان» باعت منذ نحو عام حقوق عرض وإنتاج المسلسل لأكثر من شركة إنتاج معروفة من بينها تركية وإسبانية وفنزويلية وأخرى في دول أوروبا الشرقية، والعمل على النسخات الأجنبية يتطلب المزيد من الوقت بحثاً عن اختيار الممثلين وترجمة النصوص.


ومسلسل «الهيبة»، الذي تدور أحداثه حول مافيات السلاح هو من بطولة النجم السوري تيم حسن، وشاركته البطولة في أجزائه الثلاثة على التوالي كلّ من نادين نسيب نجيم ونيكول سابا وسيرين عبد النور، الى جانب نخبة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان وسوريا وأبرزهم الممثلة القديرة منى واصف، وأويس مخللاتي، وعبده شاهين وجورج الحرّان وإيلي شلهوب وسواهم.


تجدر الإشارة إلى أنه يتمّ التحضير للموسم الرابع من مسلسل «الهيبة» ليتّم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وستشارك دور البطولة الى جانب تيم حسن النجمة السورية ديما قندلفت، التي انضمت الى العمل مع الممثل اللبناني ومقدم برنامج» بيت الكل»عادل كرم، والعمل من تأليف فؤاد حميرة وإخراج سامر البرقاوي.


في سياق آخر متّصل، انتقدت الممثلة السورية سلمى المصري الاستمرار في مسلسل «الهيبة» رداً عن سؤال حول رأيها بهذا المسلسل، وإذا كانت ستشارك به إذا عرض عليها فقالت «حاجي جزء واحد وبكفي.. لنشوف لوين بدهن يوصلوا».


ولفتت الى أنّ «ما قدمه تيم حسن في الدراما السّورية مثل «الانتظار» و»ربيع قرطبة»، هو أهم من «الهيبة»، على حدّ قولها .


وكانت المصري ّ قد كشفت عن محاربتها من قبل العديد من شركات الانتاج السورية والعربية، بسبب دعمها لنظام الرئيس بشار الأسد فأعلنت أنّ هناك مخرجين ومنتجين لم تعمل معهم طوال مسيرتها الفنيّة .

#مسلسل الهيبة #التركية

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