تعرف على أعلى مطعم في برلين

وكالات / سما /

يعد المطعم الواقع في أعلى برج "فرن زيه تورم" (برج التلفزيون) في برلين على ارتفاع 203 أمتار العنصر الأهم في هذا البناء، مع ما يتيحه من منظر كامل في كل الاتجاهات .

ويتميز البرج بجزئه العلوي الأشبه بالفقاعة ويضم مطعما وحانة، ويدور هذا الجزء دورة كاملة كل ساعة، ما يعني أنه يمكن مشاهدة المدينة بأكملها خلال الجلوس وتناول الطعام.

وعندما جرى افتتاح البرج قبل نصف قرن، كان مقهاه يقدم قائمة طعام خارجة المألوف تلائم المنظر وتشمل حساء سلاحف وقهوة فرنسية وفودكا سوفيتية.

واليوم أي طعام تطلبه في المطعم ينقل بواسطة المصعد، حيث أنه نظرا للمساحة المحدودة يتم إعداد الوجبات في مطبخ أسفل المطعم ثم يتم إرساله له.

وفي الوقت الحاضر توافد نحو 6ر1 مليون شخص على المطعم سنويا، حسبما قال رئيس خدمة الزوار شتيفان فوجل ، حيث يستمتعون بوجبة في الهواء ويحتسون بعض القهوة أو ينزلون طابقا للمشاهدة من الطابق البانورامي.

وكان من المفترض أصلا بناء البرج في بقعة تقع على مشارف برلين إلى أن أدرك قادة ألمانيا الشرقية سابقا أنه سوف يكون في طريق الطائرات القادمة إلى مطار شونيفلد والمغادرة منه .

واختار رئيس ألمانيا الشرقية فالتر أولبريشت شخصيا الموقع الجديد بجوار ميدان أليكساندر بلاتس . وجرى افتتاح منطقة جذب سياحي أخرى وهي "الساعة العالمية" في وسط الميدان قبل أيام قليلة من افتتاح برج التلفزيون.