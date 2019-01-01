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"ستار وورز" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

الإثنين 23 ديسمبر 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ستار وورز" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية


وكالات / سما /

تصدر فيلم الحركة والمغامرة "ستار وورز: الجزء التاسع - ذا رايز اوف سكاي ووكر" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كاري فيشر ومارك وجون بويجا وهاميل وآدم درايفر، إيرادات بلغت 175.5 مليون دولار.

وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والمغامرة "جومانجي: ذا نيكست ليفل"، والذي يشارك في بطولته دوين جونسون"ذا روك" وجاك بلاك وكيفن هارت، محققا إيرادات بلغت 26.12 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة والفانتازيا "فروزن 2"، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كريستين بيل وادينا منزل وجوش جاد، محققا إيرادات بلغت 3ر12مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم الكوميديا والدراما "كاتس"، والذي يشارك في بطولته تايلور سويفت وفرانشيسكا هايوارد وإدريس إلبا، محققا إيرادات بلغت 6.5 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم الكوميديا والجريمة "نايفز أوت"، والذي يشارك في بطولته دانيال كريج وكريس إيفانز وآنا دي أرماس، محققا إيرادات بلغت 6.12 مليون دولار.

#ستار وورز #السينما الأمريكية

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