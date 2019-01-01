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قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنًا من الضفة بينهم فتية

الإثنين 23 ديسمبر 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الاثنين (14) مواطنًا من الضفة بينهم فتية.  

وقال نادي الأسير إن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من القدس بينهم أربعة من النساء وعرف من بين المعتقلين، عمر عامر أبو ماضي (18 عامًا)، ومحمد صلاح أبو ماضي (16 عامًا)، حيث جرى اعتقالهما على يد قوة من المستعربين، كما جرى اعتقال للشاب روحي كلغاصي من البلدة القديمة، وصباحًا اعتقلت شرطة الاحتلال من منطقة باب الرحمة أربعة من النساء.

ومن بلدة نعلين قضاء رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: محمد صلاح سرور، وحامد إبراهيم سرور، وصادق ياسر سرور، علاوة على محمد نايف أبو شنب من مخيم قلنديا.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة فتية تبلغ أعمارهم (15 عامًا) من مخيم العزة في بيت لحم وهم: عبد الله النجار، وعيسى العزة، وعز الدين العزة. 

#الاحتلال

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