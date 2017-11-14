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الاحتلال يحكم على الأسير براء عيسى بالسجن 9 سنوات و40 ألف شيقل غرامة

الإثنين 23 ديسمبر 2019 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن محكمة عوفر العسكرية حكمت على الأسير الشاب براء كايد فايق عيسى (22 عاماً) من بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، بالسجن لـ 9 سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل.

وأوضحت الهيئة أن الأسير عيسى والقابع حالياً في معتقل"ريمون" والمعتقل منذ تاريخ 14/11/2017، قد خضع لـ 36 جلسة محاكمة منذ تاريخ اعتقاله.

وأضافت أنه يعاني قبل اعتقاله من إصابة برصاص جيش الاحتلال تعرض لها عام 2014، وتسببت له بمشاكل صحية مزمنة لا يزال يشتكي منها حتى الآن، ورغم ما يعانيه من أوجاع تكتفي إدارة المعتقل بإعطائه المسكنات فقط.

#هيئة شؤون الأسرى #الاحتلال

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