مقتل خاشقجي: محكمة سعودية تقضي بإعدام 5 ومعاقبة 3 آخرين

وكالات

قضت محكمة سعودية، اليوم الإثنين، بإعدام 5 أشخاص ومعاقبة 3 آخرين بالسجن الفعلي، بعد إدانتهم بالضلوع في مقتل الصحافي، جمال خاشقجي، في سفارة الرياض بإسطنبول.

وقال النائب العام السعودي إن "المحكمة قضت بإعدام 5 ومعاقبة 3 آخرين بالسجن لمدة 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي"، مضيفا أنه لم يتم توجيه أي اتهام إلى المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، بزعم أنه لا يوجد له أي علاقة بالقضية، فيما تم الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا.

كما أفرج القضاء السعودي عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد العسيري في قضية خاشقجي.

وقالت النيابة العامة خلال مؤتمر صحافي التحقيقات والعقوبات التي فرضت على المتهمين في قضية مقتل خاشقجي، إنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، وذكرت أن المحكمة عقدت 9 جلسات في القضية وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

وأوضحت النيابية العامة أن المحكمة أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية خاشقجي، فيما تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، فيما لم توجه أي تهم للقحطاني بعد انتهاء التحقيق معه.

وزعمت النيابة العامة السعودية أن التحقيقات أثبتت أن جريمة قتل الصحافي خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

وقتل خاشقجي، في 2 تشرين أول/أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.