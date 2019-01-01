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وزير الأشغال: اعتماد صرف دفعات مالية خاصة بمشاريع حيّ الندى في غزة

الإثنين 23 ديسمبر 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأشغال: اعتماد صرف دفعات مالية خاصة بمشاريع حيّ الندى في غزة


غزة / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الاثنين، عن اعتماد صرف دفعات مالية خاصة بمشاريع للبنية التحتية والخارجية والإشراف في حيّ الندى في غزة، وذلك بقيمة مالية تبلغ نحو 860 ألف يورو.

وقال زيارة، تمّ اعتماد صرف الدفعة النهائية لأعمال إنشاء 75 وحدة سكنية في حيّ الندى، وأخرى لأعمال البنية التحية للحيّ، بالاضافة الى اعتماد دفعة لتقديم خدمات هندسية لصيانة أربعة مباني متضررة بشكل خطير في منطقة أبراج الندى.

يذكر أنه يجري إعادة إعمار حي الندى بتمويل من الحكومة الإيطالية بتكلفة 16.5 مليون يورو، والتي تتضمن إقامة مشاريع بنية تحتية، وترميم 281 وحدة سكنية، وإعادة تأهيل 21 بناية سكنية، عدا عن تشييد 23 عمارة تضم 186 وحدة سكنية.

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