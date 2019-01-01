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اشتية: نتنياهو يتجاهل طلبنا بشان الانتخابات بالقدس وسنقرر ردنا قريبا

الإثنين 23 ديسمبر 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: نتنياهو يتجاهل طلبنا بشان الانتخابات بالقدس وسنقرر ردنا قريبا


رام الله / سما /

 قال رئيس الحكومة محمد اشتية إن القيم الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء، وأكد في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته في رام الله، اليوم الإثنين، على "مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي ومساواتها بالرجل وفق شريعة السماء".

وذكر اشتية، أنه و"انطلاقًا من ديننا وتراثنا الوطني ودستورنا المتمثل بالقانون الأساسي لدولة فلسطين ووثيقة الاستقلال، وتأكيدًا على مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي ومساواتها بالرجل وفق شريعة السماء، فإننا سنحافظ على هذه الثوابت والقيم ولن نمارس ما يتعارض معها".

وأضاف أن "قيمنا الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية، وصونا لأعراضنا ووحدة المجتمع وسيادة القانون".

ويأتي حديث اشتية هذا في ظلّ نقاشات مجتمعية حول اتفاقية "سيداو"، وبيان "العشائر" في الخليل، الرافض للاتفاقية.

وفي سياق متصل، رحب رئيس الحكومة بقرار المدعية العامة الجنائية حول فتح تحقيق بجرائم الاحتلال في الضفة والقدس، خاصةً بما يحمله من دلالات أهمها الاعتراف الدولي بالعذاب الفلسطيني، وبترسيم الحدود الجغرافية للدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران 67 بما فيها القدس.

ودعا اشتية في هذا السياق، جميع الدول التي لها حضور في المستوطنات للبدء بسحب هذا الحضور سواء كان اقتصادي أو مالي أو حتى بشري، لأن عدم قيامها بذلك سيعرضها للمساءلة أمام القضاء الدولي.

وحول الانتخابات قال رئيس الحكومة، "ما زلنا بانتظار الموافقات النهائية من أجل إنجاح وإجراء الانتخابات في مدينة القدس، لكن من الواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجاهل طلبنا هذا، لذلك الرئيس محمود عباس سيدعو القيادة الفلسطينية للاجتماع للتشاور حول انجع السبل لمعالجة هذا الأمر".

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