مسيرة بغزة إسنادًا للأسرى

غزة / سما /

نظمت الجبهة الشعبية، اليوم الاثنين، مسيرة جماهيرية في مدينة غزة دعمًا وإسنادًا للأسرى المضربين ععن الطعام في سجون الاحتلال، وخاصةً الأسير أحمد زهران الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ ما يزيد على 90 يومًا.

وشارك في المسيرة التي نظمت انطلاقًا من ساحة الجندي المجهول حتى مقر الصليب الأحمر، قيادات من الفصائل وأسرى سابقين، وعوائل الأسرى في سجون الاحتلال/ وحشد جماهيري من مناصري الجبهة.

وقال هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة في كلمةً له، إن ما يجري في السجون يتطلب هبّةً واسعة تضامنًا مع الأسرى، وتصعيد المقاومة والاشتباك المفتوح مع الاحتلال في مختلف مواقع التماس.

ودعا الثوابتة، جميع المؤسسات الدولية إلى إدانة وفضح سياسات الاحتلال تجاه الأسرى، والضغط لإلزامه بالمواثيق الدولية المتعلقة بجرائم الحرب. معتبرًا أن إعلان الجنائية الدولية يمثل فرصةً لإخضاع قادة الاحتلال للمحاكمة الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

وأكد على أن الهجمة الأخيرة ضد الجبهة الشعبية في الضفة الغربية لن تزيدها إلا عطاءً وتصميمًا على مواصلة المقاومة. داعيًا إلى وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة كل محاولات استهداف الشعب الفلسطيني وجذوة مقاومته، والتصدي لكل مؤامرات الاحتلال وهو ما يستدعي تنظيم حوار وطني شامل لصوغ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة كل التحديات.

وألقيت كلمة باسم قيادة فرع السجون في الجبهة الشعبية، تم الإعلان خلالها عن برنامج نضالي في حال واصل الاستمرار المماطلة بالإفراج عن الأسير زهران. مؤكدةً على إسنادها والتحامها معه حتى تحقيق مطالبه بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.