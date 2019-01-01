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تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء بغزة وهكذا سيكون الجدول

الإثنين 23 ديسمبر 2019 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء بغزة وهكذا سيكون الجدول


غزة / سما /

قالت شركة توزيع الكهرباء انها تلقت اشعارا من سلطة الطاقة الفلسطينية بغزة بتشغيل مولد ثالث في محطة التوليد وبالتالي ارتفاع كمية الكهرباء التي تستلمها الشركة إلى قرابة (85) ميجاوات.

وأشارت الشركة ان جدول توزيع الكهرباء حالياً هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل مع نسبة عجز بسيطة تسجل في أوقات الذروة الممتدة من قرابة الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء.

واوضحت ان دخول المنخفض الجوي غداً سيؤثر على الجدول ولكن سيشهد الجدول استقرار نسبي، وسيلمس المواطنين تحسن في امدادات الكهرباء نظراً لكمية الكهرباء الاضافية التي حصلت عليها الشركة.

ووجهت الشركة دعوتها للمواطنين بضرورة ترشيد استهلاكهم وعدم تشغيل الاجهزة الحرارية بشكل متزامن لكي لا يؤثر ذلك على استقرار الجدول ويؤدى لزيادة الاحمال، فالترشيد مطلوب من الجميع وهو استخدام الكهرباء والاستفادة منها ولكن بشكل عقلاني دون تبذير واسراف، كما تدعو الشركة إلى ضرورة الانصياع إلى تعليماتها بخصوص التعامل الحذر مع الكهرباء وخاصة اوقات المنخفضات الجوية وعدم الاقتراب من شبكة الكهرباء العامة أو الشبكات المتعطلة أو الاعمدة الحديدية وكذلك الأسلاك المتقطعة نتيجة الرياح أو أساب أخرى حفظاً على حياتهم.

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