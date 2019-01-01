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أطعمة يجب الابتعاد عنها بعد سن الـ 30

الإثنين 23 ديسمبر 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أطعمة يجب الابتعاد عنها بعد سن الـ 30


وكالات / سما /

يقل التمثيل الغذائي في جسمك بمجرد بلوغك سن الثلاثين، يكون من الصعب فقد الوزن وهناك فرصة للإصابة ببعض الأمراض منها هشاشة العظام 

وتغير طبيعة الهرمونات، وهناك أطعمة تجنبك هذه المشكلات نتعرف علي أهمها وذلك وفقا لموقع " nutritionexp"، ومنها:

-السكر..
 
الأمريكيون يتناولون السكر بكثرة، ومعظم الأميركيين يأكلون 66 رطلاً من السكر كل عام،  كما يتباطأ الأيض وكذلك القدرة على معالجة السكر، ويودع جسمك كل تلك السعرات الحرارية الإضافية بالجسم، ويتم تخزين الدهون بالجسم، فالسكرالزائد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ويمكن أن يؤدي إلي العقم ، كما توجد فرصة للتجاعيد وترهل الجلد، ولذا يجب تجنبه.

-الكافيين..
 
إلى جانب كل السكريات والمواد الكيميائية الإضافية في لاتيه أو كولا، فإن التأثير الأكبر هو تأثير الكافيين على  النوم فالكثير من الكافيين يمكن أن يعجل ظهور الشيخوخة 

-الزيوت النباتية.. 
 
قد يسبب فقدان الذاكرة، ومشاكل في الأعصاب ، والتهاب داخلي في الجسم، فإذا كانت لديك مخاوف بشأن الغدة الدرقية أو الخصوبة ، فقد ترغب في الابتعاد عن تناول الزيوت النباتية.

-الدقيق الأبيض..
 
يحول جسمك الدقيق الأبيض إلى جلوكوز، ويتم تخزين الجلوكوز بسهولة كدهون. ويتم تكرير الدقيق الأبيض لجميع الأشياء الجيدة مثل الألياف، والحبوب الكاملة يتم هضمها ببطء وسوف تساعدك على البقاء لفترة أطول كاملة. 

#أطعمة #الجسم

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