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"تويوتا" تعدّل الأسطورة “land cruiser”

الإثنين 23 ديسمبر 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تويوتا" تعدّل الأسطورة “land cruiser”


وكالات / سما /

تتحضر شركة تويوتا لإطلاق نماذج جديدة من سيارات land cruiser رباعية الدفع، معشوقة الملايين حول العالم.

وتبعا للتسريبات سيطرح من land cruiser نموذجين جديدين، الأول سيحصل على بعض التعديلات في الشكل الخارجي، تشمل شكل ممتصات الصدمات الأمامية، وشبك غطاء المبرد والمصابيح من الداخل.

وسيحصل هذا النموذج على عجلات مميزة بمقاس 20 إنش، ومحركين بـ 8 أسطوانات، بسعة 4.6 و 5.7 ليتر.

أما النموذج الثاني منها فسيعمل بمحرك بـ 8 أسطوانات وسعة 4.6 ليتر، ويولد عزما يعادل 304 أحصنة، وسيحصل على علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وسيكون قادرا على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8.5 ثانية.

وستأتي هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة خاصة للقيادة على الطرق الوعرة أو تلك المكسوة بالرمال، كما ستزود بخزانات وقود بسعة 138 ليترا، وستستهلك نحو 8.5 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها.

#تويوتا #سيارات

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