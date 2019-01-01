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وفد وزارة الداخلية ينهي زيارته لجمهورية فيتنام الاشتراكية

الإثنين 23 ديسمبر 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

انهى وفد من وزارة الداخلية الفلسطينية برئاسة المساعد الامني لوزير الداخلية اللواء د. محمد جبريني ورئيس وحدة العلاقات العربية والدولية والتعاون الدولي العميد د. محمود صلاح الدين زيارته لجمهورية فيتنام الاشتراكية في زيارة عمل رسمية امتدت لثلاثة ايام.

خلال الزيارة تم مناقشة سبل التعاون بين فلسطين وجمهورية فيتنام الاشتراكية في المجالات الامنية ومتابعة الجريمة مما فيه مصلحة البلدين تماشيا مع التوجيهات العامة لدولة فلسطين بتعزيز علاقات دولة فلسطين مع البلدان الشقيقة والصديقة.

كما اجرى الوفد خلال الزيارة مباحثات هامة مع المسؤولين الفيتناميين وعلى رأسهم "تولام" وزير الامن العام وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي و"بوي فان نان" نائب الوزير المناوب بالاضافة إلى اللواء الدكتور "تران منين هونغ" رئيس اكاديمية شرطة الشغب وقد تمخضت المباحثات عن توقيع اعلان نوايا بين الوزارتين مما يمهد الطريق لاستكمال توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة.

وشارك السفير سعدي الطميزي سفير دولة فلسطين لدى فيتنام في كافة الاجتماعات واللقاءات التي تمت خلال الزيارة.

#وزارة الداخلية #فيتنام

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