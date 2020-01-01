فيديو.. 3 تعادلات في دوري الممتازة

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تعادل الصداقة مع نظيره خدمات رفح (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم الصداقة عبر عمر أبو عبيدة (71), قبل أن يتعادل "الأخضر" الرفحي عن طريق سامي قعدان (78).

ورفع الصداقة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع, وبات رصيد "الأخضر" الرفحي 27 نقطة في المركز الأول.

خدمات الشاطئ – الأهلي (4-4)

وخطف الأهلي تعادلا مثيرا وقاتلا من "أنياب" خدمات الشاطئ (4-4).

وسجل رباعية "البحرية" إسلام أبو عبيدة (32), وأمجد أبو عودة (40), وأنس أبو ستيتة (85), وسليمان العبيد (88), في حين أحرز رباعية الأهلي يوسف لولو (1), ومحمد شبير (58), وأحمد سلامة (78), وإبراهيم الترامسي (90).

ورفع "البحرية" رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني مؤقتا, وأضحى رصيد الأهلي 7 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

شباب خانيونس – غزة الرياضي (1-1)

واحتكم شباب خانيونس للتعادل الإيجابي مع منافسه غزة الرياضي (1-1).

وسجل لـ"النشامى" محمد بركات (9), قبل أن يتعادل "العميد" عبر كامل الترامسي (37).

ورفع "النشامى" رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس مؤقتا, وبات رصيد "العميد" 12 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.