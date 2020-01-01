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فوزان للحوانين والتفاح في دوري الأولى

الإثنين 23 ديسمبر 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوزان للحوانين والتفاح في دوري الأولى


غزة / سما /

حقق بيت حانون الأهلي فوزا غاليا على القادسية (3-0), ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الأولى.

ويدين "الحوانين" بانتصاره إلى نجمه فضل أبو ريالة الذي سجل "هاتريك" (39 و49 و92) تواليا, ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة, ويبقى رصيد القادسية 19 نقطة في المركز الخامس.

التفاح – خدمات البريج (1-0)

وخطف التفاح انتصارا قاتلا من "أنياب" خدمات البريج (1-0)

وأحرز هدف التفاح فادي عوض الله (92), ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع, ويتوقف رصيد البريج عند 16 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

#دوري الأولى

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