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في إجراء عنصري جديد : "التعليم الإسرائيلية" تتجاهل اللغة العربية

الإثنين 23 ديسمبر 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في إجراء عنصري جديد : "التعليم الإسرائيلية" تتجاهل اللغة العربية


القدس المحتلة / سما /

عممت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، تعليمات على معلمي موضوع المدنيات، اعتبرت فيها أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل بموجب "قانون القومية" العنصري، وتجاهلت بشكل كامل اللغة العربية.

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، أن تعليمات الوزارة هذه ظهرت في وثيقة نشرتها الأسبوع الماضي المسؤولة عن موضوع المدنيات في الوزارة، عينات أوحايون، في موقع رسمي.

وحذر معلم لموضوع المدنيات من عدم ذكر وزارة التربية والتعليم للغة العربية، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون إلغاء الاعتراف بحقوق الأقليات في الدولة".

وأدخل "قانون القومية"، الذي جرى سنّه في تموز/يوليو العام الماضي، إلى المنهاج الدراسي في شهر آب/أغسطس الماضي، وجرى توزيع "مرشد للمعلم" مع مواد تدريس هذا القانون العنصري. واحتوى "المرشد" على نصين للقراءة، أحدهما يؤيد القانون والآخر يعارضه.

يذكر أن بين بنود "قانون القومية" تراجع مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات "مكانة خاصة"، ما يعني تغييب اللغة العربية عن الحيز العام.

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