تقرير: الجيش البريطاني يستعين بـ"أرداف" كارداشيان في حملة تجنيد!

وكالات

يستعد الجيش البريطاني للاستعانة بـ"أرداف" النجمة كيم كارداشيان، في حملة دعائية تهدف إلى سد العجز العددي الكبير بين صفوفه.

وقال تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" إن الجيش البريطاني ينوي استخدام كارداشيان لتشجيع الشباب على الخدمة في القوات المسلحة لأنها "تغرس ثقة أكبر من تلك التي تأتي عبر الحصول على (لايكات) الإعجاب في وسائل التواصل الاجتماعي".

وقيل في هذا الصدد، إن القادة العسكريين البريطانيين بعد أن أثارو الجدل العام الماضي بمحاولة إغراء الشباب بالانضمام إلى الجيش عبر حملة "ندف الثلج"، يسعون الآن للاستعانة بكيم كارداشيان التي تحظى في موقع "إنستغرام" بأكثر من 154 مليون متابع، لاستقطاب المزيد من المجندين الجدد.

وستنطلق الحملة الدعائية الجديدة تحت شعار "الانتماء 2020: ثقة الجيش" في يناير المقبل عبر إعلانات تلفزيونية وملصقات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي موجهة تحديدا لفئة عمرية تتراوح بين 16 إلى 25 عاما.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملة التجنيد السابقة التي كلفت 1.5 مليون جنيه استرليني كانت ناجحة، حيث زادت نسبة التسجيل على الإنترنت 46%، والعدد الأكبر من المجندين بدأ التدريب الأساسي لخدمة مدتها 10 سنوات.

ويقول التقرير، إنه على الرغم من نجاح حملة التجنيد السابقة، إلا أن الجيش البريطاني لا يزال يعاني من نقص كبير في الوحدات القتالية المتقدمة، بنسبة تقل 40 % عن القوة الكاملة.

وكانت كيم كارداشيان البالغة من العمر الآن 39 عاما، صعدت سلم الشهرة في عام 2007، حين ظهرت مع أسرتها في برنامج تلفزيوني، وزادت هذه الشهرة عام 2014، حين ظهرت في صورة لإحدى المجلات بكأس شمبانيا مستقر على أردافها، ما حقق لها 50 مليون مشاهدة في يوم واحد!

المصدر: ديلي ميل