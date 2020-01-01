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قوات سعودية تصل سوريا تحت حماية الجيش الأمريكي

الإثنين 23 ديسمبر 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات سعودية تصل سوريا تحت حماية الجيش الأمريكي


وكالات

قالت مصادر استخباراتية لموقع تيك ديبكا العبري، إن قوات سعودية وصلت إلى حقول النفط السورية في نهاية هذا الأسبوع في الجزء الشرقي من منطقة دير الزور. 

ووفقا للمصادر، شوهد مجموعة من الجنود السعوديين ومهندسين من شركة أرامكو السعودية وهم يتخذون مواقع حول حقل العمر النفطي وهو أكبر حقل نفط في سوريا.

وكشفت المصادر أن الهدف من وصول الجنود والمهندسين السعوديين هو إعادة تشغيل منشآت إنتاج وضخ النفط المتضررة من الحرب. 

وأشارت إلى أنه تتم حماية القوات السعودية بحزام من القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية التابعة للأكراد والقوات الجوية الأمريكية. 

واعتبرت المصادر أنه على الرغم من أن عدد الأفراد العسكريين السعوديين ليس كبيرًا، إلا أن ذلك يمثل تطوراً استراتيجياً إقليمياً من الدرجة الأولى.

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