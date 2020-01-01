سان جيرمان يستغل أزمة ميلان لخطف أحد نجومه

وكالات / سما /

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المفاوضات مع نظيره آي سي ميلان الإيطالي لخطف اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووقع آي سي ميلان مع لوكاس باكيتا في الميركاتو الشتوي الماضي مقابل 35 مليون يورو، وقام المدير الرياضي للنادي في ذلك الوقت البرازيلي ليوناردو بإقناع اللاعب بالانضمام إلى “الروسونيري”.

ولم يقدم باكيتا المتوقع منه منذ انضمامه إلى ملعب سان سيرو، حيث اكتفى بتسجيل هدف واحد وصناعة ثلاثة أهداف في 30 مباراة خاضها.

وانتقل ليوناردو للعمل مديراً رياضياً في النادي الباريسي الصيف الماضي وحاول التوقيع مع باكيا، لكن ميلان أصر على الحفاظ عليه.

ووفقاً لشبكة “أر أم سي سبورت” الفرنسية فإن باريس سان جيرمان يريد خطف اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ولن يتخلى ميلان عن اللاعب بأقل من نفس المبلغ الذي دفعه قبل عام، والمتبقي حالياً موافقة باكيتا على الانتقال إلى العاصمة الفرنسية.

ويأتي رحيل باكيتا عن ميلان في ظل الصعوبات التي يعيشها الروسونيري باحتلاله المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي رصيده 21 نقطة بعد مرور 17 جولة.