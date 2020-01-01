4 لاعبين مهددين بالرحيل عن برشلونة في الميركاتو الشتوي

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يفكر في بيع بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل ضبط ميزانيته بعد الإنفاق الضخم الذي قام به في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة سيدرس العروض المقدمة للاعبيه في الأيام المقبلة، حيث يحتاج النادي إلى سد العجز في الميزانية، وقد صرح المدير التنفيذي أوسكار جراو قبل أيام “بيع اللاعبين جزءاً مهماً من دخل النادي، يجب أن تكون هذه العملية مستمرة في نشاطنا، ونحاول الاستفادة من اللاعبين الذين لديهم مخرج اقتصادي ثمين للنادي”.

وفتحت هذه التصريحات التكهنات حول رغبة برشلونة بمحاولة بيع بعض اللاعبين خلال شهر يناير القادم، وهناك 4 لاعبين تحديداً يثار جدل كبير حول مستقبلهم في الآونة الأخيرة.

أرتورو فيدال الأقرب للرحيل عن برشلونة

رغم أن البرسا لا يفكر في بيعه ويحاول جاهداً الحفاظ عليه، إلا أن اللاعب صرح علناً رغبته باللعب بشكل منتظم، ويعد إنتر ميلان النادي الأكثر اهتماماً به، وهو مستعد لتلبية شروطه كاملة، وسيضمن له اللعب بشكل أساسي.

إيفان راكيتيتش .. برشلونة قد يسمح له بالرحيل

قبل اسابيع قليلة، كانت تؤكد جميع المصادر أن إيفان راكيتيتش سيرحل حتماً عن النادي في الميركاتو الشتوي، لكن اللاعب أصبح يشارك أساسياً في المباريات الأخيرة، وعلى أية حال، سيدرس برشلونة العروض المقدمة للاعب، ولن يمانع رحيله لو كانت العروض مغرية وطلب النجم الكرواتي الرحيل.

توديبو .. بيع مع خيار شراء

وسط اهتمام مانشستر يونايتد وباير ليفركوزن، سيفكر برشلونة في التخلي عن المدافع الفرنسي الشاب، لكن مع وضع بند يسمح بإعادة شرائه مستقبلاً، لاسيما وأن اللاعب يعد من الأقل مشاركة في الفريق.

كارليس ألينيا .. برشلونة يريد إعارته

يعيش ألينيا وضع مشابه لزميله الفرنسي، فهو لا يحصل على دقائق كافية، ومن الممكن أن يرحل لمدة نصف موسم أو أكثر على سبيل الإعارة.