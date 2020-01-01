  1. الرئيسية
  2. الرياضة

4 لاعبين مهددين بالرحيل عن برشلونة في الميركاتو الشتوي

الإثنين 23 ديسمبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 لاعبين مهددين بالرحيل عن برشلونة في الميركاتو الشتوي


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يفكر في بيع بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل ضبط ميزانيته بعد الإنفاق الضخم الذي قام به في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة سيدرس العروض المقدمة للاعبيه في الأيام المقبلة، حيث يحتاج النادي إلى سد العجز في الميزانية، وقد صرح المدير التنفيذي أوسكار جراو قبل أيام “بيع اللاعبين جزءاً مهماً من دخل النادي، يجب أن تكون هذه العملية مستمرة في نشاطنا، ونحاول الاستفادة من اللاعبين الذين لديهم مخرج اقتصادي ثمين للنادي”.

وفتحت هذه التصريحات التكهنات حول رغبة برشلونة بمحاولة بيع بعض اللاعبين خلال شهر يناير القادم، وهناك 4 لاعبين تحديداً يثار جدل كبير حول مستقبلهم في الآونة الأخيرة.

أرتورو فيدال الأقرب للرحيل عن برشلونة

رغم أن البرسا لا يفكر في بيعه ويحاول جاهداً الحفاظ عليه، إلا أن اللاعب صرح علناً رغبته باللعب بشكل منتظم، ويعد إنتر ميلان النادي الأكثر اهتماماً به، وهو مستعد لتلبية شروطه كاملة، وسيضمن له اللعب بشكل أساسي.

إيفان راكيتيتش .. برشلونة قد يسمح له بالرحيل

قبل اسابيع قليلة، كانت تؤكد جميع المصادر أن إيفان راكيتيتش سيرحل حتماً عن النادي في الميركاتو الشتوي، لكن اللاعب أصبح يشارك أساسياً في المباريات الأخيرة، وعلى أية حال، سيدرس برشلونة العروض المقدمة للاعب، ولن يمانع رحيله لو كانت العروض مغرية وطلب النجم الكرواتي الرحيل.

توديبو .. بيع مع خيار شراء

وسط اهتمام مانشستر يونايتد وباير ليفركوزن، سيفكر برشلونة في التخلي عن المدافع الفرنسي الشاب، لكن مع وضع بند يسمح بإعادة شرائه مستقبلاً، لاسيما وأن اللاعب يعد من الأقل مشاركة في الفريق.

كارليس ألينيا .. برشلونة يريد إعارته

يعيش ألينيا وضع مشابه لزميله الفرنسي، فهو لا يحصل على دقائق كافية، ومن الممكن أن يرحل لمدة نصف موسم أو أكثر على سبيل الإعارة.

#برشلونة #الميركاتو الشتوي

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100 $ للاسر الفقيرة في غزة

دحلان : أردوغان يخطط لاغتيالي ولم اتدخل في حياتي في شئون تركيا

خبير اسرائيلي:الاعداء اكتشفو ضعف جبهتنا الداخلية ويخزنون الصواريخ لمعركة طويلة

منخفض قوي يؤثر على فلسطين الأربعاء

صور.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب 50 مسدس لإسرائيل

نتنياهو يهاجم محكمة الجنايات الدولية وهذا ما قاله ..

مصر توضح حقيقة صوت الحوت الأزرق على شواطئها

الأخبار الرئيسية

860x484

كيف تناولت الصحافة العبرية قرار الجنائية الدولية؟

هآرتس: قرار المدعية الجنائية يشمل التحقيق ضد حماس والفصائل الفلسطينية

p

الاحتلال يرّحل 192 طفلا فلسطينيا إلى أوروبا للتبني

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في محيط دمشق

غلاف غزة

رؤساء المجالس الإسرائيلية الحدودية المحاذية لغزة ردا على لاهاي: "نخضع لجرائم حرب يوميا"!