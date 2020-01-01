جوارديولا : من غير المنطقي التفكير في اللحاق بـ ليفربول

وكالات / سما /

صرح الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بأن من غير المنطقي التفكير في اللحاق بمتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول بعد انطلاقته الرائعة منذ بداية الموسم.

ويتصدر ليفربول حالياً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي، و11 نقطة عن مانشستر سيتي، ويتبقى أيضاً للريدز مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد، لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي توّج بها الليفر.

ليفربول لعب هذا الموسم حتى الآن بالدوري 17 مباراة، فاز في 16، وتعادل في واحدة، ولن يتعرض للخسارة، حيث أن الريدز لم يخسر أي مباراة بالبريميرليج منذ شهر يناير الماضي أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وتحدث بيب جوارديولا حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “عندما ترى فريقاً يفوز في 16 مباراة من أصل 17، فمن غير المنطقي التفكير في اللحاق به”.

وأضاف “هذا أمر غير واقعي الآن، يجب أن نحاول الفوز في مبارياتنا أولاً، وتأمين تواجدنا في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل”.

وتابع “ولكن في كرة القدم، أنت لا تعلم ما الذي سيحدث، إذا فقد ليفربول النقاط، ونحن فزنا في مبارياتنا، في الحقيقة لا أعلم”.

وأكمل “إذا خسر فريق مباراة فقط في 53 لقاء، سيكون من غير المنطقي خسارته مثلاً أربع أو خمس مباريات في 10 أو 11 لقاء”.