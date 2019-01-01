فيديو.. الريال يعجز أمام بيلباو ويهدي برشلونة لقب الشتاء

وكالات / سما /

فشل فريق نادي ريال مدريد في الإبقاء على شراكته للغريم التقليدي، برشلونة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل مخيب مع أتلتيك بيلباو.

فريق العاصمة الإسبانية استضاف نظيره الباسكي على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب الجولة 18 من عمر الدوري الإسباني.

الميرينجي فعل كل شيء من أجل تسجيل الأهداف وأهدر لاعبوه العديد والعديد من الفرص، أبرزهما فرصة فينيسيوس جونيور، كما تصدت الخشبات الثلاث أكثر من مرة لأهداف محققة للوس بلانكوس، تارة عن طريق توني كروس والعارضة ترد تسديدته، وتارة يرد القائم الأيمن من مرمى أسود الباسك كرة للبديل الصربي لوكا يوفيتش.

ريال مدريد كان الطرف الأفضل والمسيطر على مجريات المباراة، بوجود لوكا مودريتش رفقة فالفيردي وتوني كروس في وسط الملعب، خلف الثلاثي: فينيسيوس جونيور، رودريجو وكريم بنزيما، ولكن بيلباو سنحت له بعض الفرص أيضاً وسجل هدفاً ولكن تم إلغاؤه لوجود حالة تسلل.

المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان حاول تغيير النتيجة من خلال الدفع بجاريث بيل ويوفيتش، ولكن ظل سوء الحظ يلازم الفريق ولم تشهد 6 دقائق كوقت بديل من عمر الشوط الثاني أي جديد لتنتهي المباراة بخسارة ريال مدريد لنقطتين على أرضية ميدانه.

ريال مدريد صار لديه 37 نقطة، وأصبح يبعد عن برشلونة بفارق نقطتين، الذي ينهي عام 2019 في الصدارة منفرداً.