فيديو.. لاتسيو يصعق يوفنتوس بثلاثية ويتوج بالسوبر الإيطالي

وكالات / سما /

أكد لاتسيو عُقدته ليوفنتوس وتوج بكأس السوبر الإيطالي على حسابه بعد أسبوعين من فوزه عليه في بطولة الدوري الإيطالي..وجاء التتويج بعد الفوز عليه بنفس النتيجة قبل أسبوعين في روما بنتيجة 3-1.

كان لاتسيو هو الأفضل في بداية المباراة وتقدم في النتيجة عند الدقيقة 17 بعد كرة وصلت من لوليتش إلى ميلينكوفيتش سافيتش داخل منطقة الجزاء ومهدها بدوره للويس ألبيرتو الذي أسكن الكرة الشباك.

وبعد هدف البيانكوشيلستي حاول اليوفي أن ينتفض وحاول عبر عدة محاولات من عمق الملعب، كما سدد ديبالا ضربة حرة مباشرة ذهبت بجوار القائم الأيمن ببضعة سنتيمترات فقط.

وكاد لاتسيو أن يضيف هدف آخر عن طريق هجمة مرتدة ولكن تسديدة خواكين كوريا لم تسبب الكثير من المشاكل لحارس اليوفي فويتشيك تشيزني.

وقبل نهاية الشوط الأول عادل يوفنتوس النتيجة عن طريق باولو ديبالا الذي تابع تسديدة رونالدو التي ارتدت من يد الحارس ستراكوشا ووضع الكرة بسهولة إلى داخل شباك الفريق العاصمي.

وعند بداية الشوط الثاني زادت الندية بين الفريقين، وكان البيانكونيري هو صاحب الفرص الأكثر خطوة وكان أبرزها تسديدة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 71 والتي مرت بجوار القائم بقليل.

ولكن بعدها بدقيقتين رد لاتسيو بهجمة رائعة مهد فيها بارولو الكرة للوليتش ظهير لاتسيو المتقدم الذي سدد الكرة بثبات وأناقة في الزاوية البعيدة ليتقدم لاتسيو بهدفين لهدف.

ضغط يوفنتوس بكامل قوته في الدقائق الأخيرة وصنحت له فرصتين خطيرتين عبر رأسيتين من ديبالا وبونوتشي في الدقيقة 89 تصدى ستراكوشا للأولى ومرت الثانية بجوار القائم الأيمن بقليل

وفي الدقيقة الأخيرة سجل دانيلو كاتالدي هدفاً رائعاً للغاية من ضربة حرة مباشرة بعد تنفيذ بارع للغاية جعل الحارس تشيزني بكتفي بالنظر للكرة وهي تسكن شباكه فقط.