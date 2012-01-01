اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في اليوم الأول لـ"الحانوكاه" العبري

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين اليهود، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن أكثر من أربع مجموعات اقتحمت المسجد الأقصى من "باب المغاربة" وحتى "باب السلسلة" في اليوم الأول لعيد "الحانوكاه" العبري، حيث وصل العدد إلى 130 مستوطنًا.

وأضافت أن شرطة الاحتلال عملت على تأمين اقتحامات المستوطنين من خلال نشر عناصرها في الباحات، إلى جانب مرافقتهم من قبل القوات الخاصة المدججة بالسلاح، لحمايتهم خلال أداء صلواتهم وطقوسهم خاصة في محيط "باب الرحمة" الذي يشهد عادة انتهاكات إسرائيلية.

وأشارت إلى أن العدد سيرتفع خلال اليوم مع الساعات القادمة، حيث تُغلق شرطة الاحتلال "باب المغاربة" عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت القدس.

ويعد "الحانوكاه" بحسب الموروث اليهودي من أكثر الأعياد ارتباطًا بالهيكل المزعوم لذلك فهو أكثر الأعياد والمواسم اليهودية ربطًا بالمسجد الأقصى من ناحية القصة والرواية التوراتية.