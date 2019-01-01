اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية

رام الله / سما /

رحبت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة التي أعلنت أنها ستفتح تحقيقا في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل تحقيق العدالة الدولية.

وأشار مكتب السفير الدكتور هيثم ابو سعيد (مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة أن رئيس الهيئة الإستشارية القانونية المحامي الدكتور رياض الحركة كانا قد وقعا معا على بروتوكول قانوني بتاريخ الثالث من نيسان 2019 يقضي بفتح محاكمة في المحكمة الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزّة.

ووجّه السفير ابو سعيد شكر خاص إلى المفوّض السامي لمفوضية حقوق الإنسان ميشال باشوليه لإدارتها الجيدة في جلسة الثامنة والثلاثين في جنيف بتاريخ 18 آذار (مارس) 2019 والتي قضت بمحاكمتها في الإستعراض الدوري الشامل (UPR) وخرج منها التوصيات القانونية بتجريم إسرائيل وإعتبرت ان ما قامت به في غزة ترقى إلى جرائم حرب.

وختم السفير ابو سعيد أن القرارات الدولية اليوم بحق إسرائيل أزعجت الكثيرين الذين إعتبروا أن إسرائيل خارج عن المحاسبة وما القرار اليوم بتنسيق كبير بين اللجنة وعدد من اللجان الدولية إلاّ لإثبات أن لا أحد خارج المحاسبة عندما يتم إرتكاب جرائم بهذا الحجم.