منخفض قوي يؤثر على فلسطين الأربعاء

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن تتأثر فلسطين اعتبارا من يوم الأربعاء بمنخفض قوي مصحوب بأمطار غزيرة وبرد ورياح قوية، ويسبق بغبار يوم الثلاثاء.

وأضاف الراصد الجوي أن المنخفض الجوي القادم يعتبر الأطول في فترة تأثيره على فلسطين منذ بداية الموسم، حيث ستبدأ الأمطار بالتساقط على المناطق الشمالية فجر وصباح الأربعاء لتمتد بعد الظهر والمساء لبقية المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً.

وفي يوم الخميس من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وبارداً، مع تساقط الامطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية فوق كافة المناطق.

وفي يوم الجمعة تواصل درجات الحرارة انخفاضها، ويكون الطقس غائماً، وبارداً، وماطراً على فترات فوق كافة المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحياناً.

وفي يومي السبت والأحد من المتوقع أن يستمر تأثير المنخفض الجوي، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط المزيد من الأمطار فوق كافة المناطق.

هذا ومن المحتمل أن تتأثر فلسطين بمنخفض آخر على رأس السنة يؤدي لتجدد تساقط الأمطار من جديد

وحذر الراصد الجوي خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات ومن خطر شدة سرعة الرياح التي قد تتجاوز 90 كم/ ساعة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية والتزحلق على الطرقات.