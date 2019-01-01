في يومه ال 91 من الإضراب..الاحتلال يخضع الأسير زهران للتحقيق

رام الله / سما /

أخضعت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الأحد، الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم 91؛ للتّحقيق في "عيادة سجن الرملة".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، عقب زيارة محاميها للأسير زهران؛ أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للتّحقيق معه، فيما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وقدّموا له وعودا شفوية بإنهاء قضيته، علما أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت الوعود ذاتها للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز الماضي الذي استمرّ لمدة 39 يوما، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه.

ولفتت هيئة الأسرى، إلى أن إدارة "عيادة سجن الرملة" كانت قد نقلت الأسير زهران إلى أحد المستشفيات المدنية أمس، بعد تدهور وضعه الصحي، وأعادته في اليوم نفسه للسجن.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله والبيرة، أمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال، وستعقد له جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور يوم غدٍ الاثنين.