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إسرائيل: سنسمح لمسيحيي غزة بالاحتفال في الضفة

الأحد 22 ديسمبر 2019 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: سنسمح لمسيحيي غزة بالاحتفال في الضفة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستصدر التصاريح اللازمة لمسيحيي قطاع غزة، من أجل المشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد في القدس والضفة الغربية.

وذكرت المصادر العبرية أن ما يسمى بـ "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق"، كميل أبو ركن، اتخذ قرار إصدار التصاريح لمسيحيي القطاع، بعد مشاورات أمنية، مشيرة إلى أن القرار اتخذ "بتوسيع الخطوات المدنية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد لصالح المسيحيين في قطاع غزة".

وبحسب ما ذكرت تلك المصادر، فإنه سيتم إصدار تصاريح الدخول إلى القدس والضفة الغربية وفقا لتقييم الحالة الأمنية ودون تقييد العمر.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تسمح للمواطنين المسيحيين من سكان قطاع غزة، بزيارة إلى الأماكن المقدسة خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة، وذلك بسبب معارضة، جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

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