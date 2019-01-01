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4 قتلى بحادث اصطدام حافلة إسرائيلية قرب مطار "بن غوريون"

الأحد 22 ديسمبر 2019 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 قتلى بحادث اصطدام حافلة إسرائيلية قرب مطار "بن غوريون"


القدس المحتلة / سما /

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين بينهم 2 بجراح خطيرة، مساء اليوم الأحد، جراء اصطدام حافلة إسرائيلية بجدار باطون قرب مطار "بن غوريون"، وسط إسرائيل.

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن حافلة ركاب رقم 947 المتوجهة من مدينة القدس لمدينة حيفا، اصطدمت بمحطة باصات إسمنتية على شارع رقم 40 قرب مفرق "بيدك" قرب مطار اللد (بن غوريون)، بحسب موقع (عرب 48).

وأفادت المصادر الصحافية بأن الحافلة انحرفت عن المسار وهي تسير بسرعة فائقة، ما أسفر عن اصطدامها بمحطة ركاب عمومية قرب مطار اللد، ما أدى إلى تحطيم الحافلة بالكامل، ومقتل 4 أشخاص وإصابة اخرين.

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