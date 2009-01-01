نتنياهو يبدأ حملته الدعائية تمهيدًا لانتخابات حزب الليكود الداخلية

القدس المحتلة / سما /

يطلق اليوم رسميًا رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، ورئيس حزب "الليكود" اليميني، بنيامين نتنياهو، حملته الدعائية تمهيدًا لانتخابات الحزب الداخلية والتي من المزمع ان تجرى في 26 كانون الأول/ديسمبر، وينافسه على رئاسة الحزب، النائب جدعون ساعر.

ويسعى نتنياهو في هذه الحملة الى تعزيز موقعه وحشد الدعم داخل الحزب، في ظل أزمات الفساد التي طالته، بهدف الانطلاق الى الانتخابات البرلمانية المقررة في 2 آذار/مارس.

ووجهت الشهر الماضي لنتنياهو تهما بالاحتيال والرشوة واستغلال الثقة وهي تهما ينفيها بشدة.

وتشير استطلاعات الرأي الى تأخر حزب "الليكود" في الانتخابات أمام منافسه الرئيسي تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس.

ويواجه نتنياهو أخطر تهديد له داخل الحزب الذي يتزعمه منذ عقد من الزمن، مع إعلان ساعر ترشحه لرئاسة الحزب.

وساعر (53 عاما) من أبرز شخصيات حزب "الليكود" منذ عقد وشغل عددا من المناصب الوزارية. وهو يقول إنه مهمش لكنه يمثل تهديدا حقيقيا لنتنياهو.

وينتهج ساعر السياسة اليمينية نفسها التي يتبعها نتنياهو في العديد من القضايا الرئيسية بما في ذلك العلاقة مع الفلسطينيين.

وأشاد ساعر بإرث نتنياهو الذي يتولى السلطة منذ 2009 دون انقطاع، لكنه دعاه إلى المضي قدما في الإصلاحات القضائية وتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.