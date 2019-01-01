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الاتفاق على تأسيس برامج تعاون تنموية مشتركة بين "بيكا" والجامعة العربية الأمريكية

الأحد 22 ديسمبر 2019 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتفاق على تأسيس برامج تعاون تنموية مشتركة بين "بيكا" والجامعة العربية الأمريكية


رام الله / سما /

وقعت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع الجامعة العربية الأمريكية.

وتضمنت الاتفاقية وضع خطة عمل تنفيذية سنوية تخدم المصالح المشتركة، وتساهم في تنمية الكوادر الفلسطينية والاستفادة من الخبرات التعليمية الموجودة لدى الجامعة في مهمات الوكالة التنموية، التي تندرج ضمن إطار البرامج التعليمية، بما فيها تبادل الخبرات النوعية والتخصصية.

ووقع على مذكرة التفاهم مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، ورئيس الجامعة علي أبو زهري؛ بحضور مسؤولي الدوائر المعنية من كلا الطرفين.

وقال الزهيري إنه سيتم العمل على تنفيذ عدد من البرامج التنموية بين الوكالة والمؤسسات التعليمية الفلسطينية في عدد من الدول الإفريقية العام المقبل، الأمر الذي يعزز مشاركة كوادر الجامعة العربية الأمريكية المميزة في إبراز الهوية الفلسطينية على الساحة الدوليّة.

وأكد أهمية تعزيز التعاون في المجالات التنموية بما يمكن من تحقيق أهداف الإنمائية الدولية 2030 والأهداف الوطنية ذات الصلة، وخاصةً البرامج المشتركة التي تعود بالمنفعة على دول في القارة الإفريقية واللاتينية وغيرها.

بدوره، اعتبر أبو زهري أن هذه الاتفاقية هي ترجمة عمليّة لبناء أساس يساهم في مشاركة الكوادر الفلسطينية بنقل المعرفة والخبرات الموجودة لديهم للدول الأخرى، بشكل يؤكد وجود كفاءات فلسطينية يجب أن نعتز بها.

وأكد جاهزية الجامعة في التعاون مع المشاريع والمبادرات التي سيتم تنفيذها العام المقبل مع الوكالة، لما لها من أهمية في دعم أهداف الجامعة.

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