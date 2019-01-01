سلفيت: إطلاق مشروع "مجلسنا بحاجتنا" وتوقيع مذكرة لدعم الهيئات المحلية

سلفيت /سما/

أطلقت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بالتعاون مع محافظة سلفيت، اليوم الأحد، مشروع "مجلسنا بحاجتنا"، ووقعت مذكرة تفاهم لدعم عدد من الهيئات المحلية بالمحافظة.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرؤيا، أحمد ياسين، إن المشروع يهدف إلى تعزيز المشاركة المدنية لكلا الجنسين من الشباب وذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم، عبر تطوير وبناء قدراتهم في المواطنة الفاعلة وفهم دور الهيئات المحلية، والتعاون في وضع التخطيط الاستراتيجي.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف 200 شاب وشابة في محافظة سلفيت، للعمل على تدريبهم من أجل التشبيك والتطوع وتعزيز التعاون والتفاهم بين المواطنين والهيئات المحلية.

وقام طاقم مؤسسة الرؤيا بعقد ورشة عمل تعريفية عن المشروع لـ 30 شابا وشابة وذوي الاعاقة من المناطق المستهدفة بالمشروع، ليباشر الشباب بتشكيل المجموعات الشبابية في مناطقهم وفق المعايير المتفق عليها، وتحديد مواعيد انطلاق التدريبات للفئات المستهدفة.

بدورها، بينت مدير عام الإدارة العامة للتنمية والتخطيط في سلفيت، نصرة عزريل، أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز قدرات الشباب في المجتمع، إضافة لاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات. وثمنت الجهود المبذولة من مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ومديرية الحكم المحلي والهيئات المحلية بالمحافظة لانجاح هذا المشروع.

يذكر أن مشروع "مجلسنا بحاجتنا" ينفذ من قبل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية، بتمويل من برنامج ودعم المجتمع المدني في التعاون الألماني GIZ وبالشراكة مع محافظة سلفيت والتعاون مع مديرية الحكم المحلي في المحافظة .