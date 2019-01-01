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اشتية: الكويت داعمة دائمة لقضية شعبنا منذ انطلاق ثورته

الأحد 22 ديسمبر 2019 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الكويت داعمة دائمة لقضية شعبنا منذ انطلاق ثورته


رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، سفير دولة الكويت غير المقيم لدى فلسطين عزيز الديحاني، مهنئا إياه بتقديم أوراق اعتماده، مرحبا به، ومؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد رئيس الوزراء بموقف الكويت الدائم والداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل والمنصات الدولية، وقال: "الكويت احتضنت ثورة الشعب الفلسطيني منذ انطلاقها ولم تبخل بأي جهد لدعم قضيتنا على مر السنوات".

وبحث اشتية مع الديحاني سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الخيرية الفلسطينية والكويتية.

وأطلع اشتية السفير الكويتي على استراتيجية الحكومة بتحقيق الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية للاحتلال، من خلال تعزيز المنتج الوطني والتوجه للتبادل التجاري المباشر مع العالم، لا سيما مع عمقنا العربي.

من جانبه، نقل السفير الكويتي تحيات رئيس مجلس الوزراء والحكومة الكويتية لرئيس الوزراء، مؤكدا موقف الكويت الثابت، قيادة وحكومة وشعبا، الداعم للقضية الفلسطينية، وقال: "بتوجيهات القيادة الكويتية أردنا أن نقدم أوراق اعتمادنا على أرض فلسطين، لتكون رسالة للعالم أن فلسطين ستبقى أرضا عربية".

وكان السفير الكويتي قد قدّم أوراق اعتماده لسيادة الرئيس محمود عباس سفيرا لدولة الكويت غير مقيم لدى فلسطين، اليوم، في مقر الرئاسة  بمدينة رام الله.

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