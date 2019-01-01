نائب اردني: الحكومة تمنع الاستيراد من سوريا بينما تستورد الغاز من العدو الصهيوني!

عمان /سما/

استهجن النائب طارق خوري تصريحات وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري التي اكد فيها ان قرار حظر الاستيراد من الجانب السوري لا يزال مستمراً .

واعتبر النائب خوري حظر الاستيراد من سوريا هو بمثابة الحظر على الشعب الاردني ومحاربته، معتبراً المواطن الاردني اكبر المتضررين من قرار حظر الاستيراد .

وضرب النائب خوري مثالاً قرار وزير الزراعة بالسماح باستيراد الليمون من افريقيا باسعار اعلى من اسعار الليمون السوري الذي يبلغ سعر الكيلو الواحد منه 20 قرشاً ؟.

واكد النائب خوري ضرورة الاستيراد من سوريا لتحقيق التوازن في اسعار المنتجات في السوق الاردني وحيث يتم الاستيراد بكميات محدودة بما يحقق مصلحة المواطن الاردني ويوفر له المنتجات والبضائع باسعار ضمن تناسب قدرة المواطن الأردني، مستغرباً في الوقت ذاته عدم الاستيراد من سوريا والحكومة تسمح باستيراد الغاز من العدو الصهيوني !!