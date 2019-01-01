  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

55 انتهاكا في الخليل القديمة خلال شهر تشرين ثاني

الأحد 22 ديسمبر 2019 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
55 انتهاكا في الخليل القديمة خلال شهر تشرين ثاني


الخليل / سما /

 وثقت الوحدة القانونية، التابعة للجنة إعمار الخليل، خلال شهر تشرين ثاني الماضي، 55 واقعة انتهاك لجيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين وممتلكاتهم في البلدة القديمة بالخليل.

وبين توفيق جحشن، مدير الوحدة القانونية، أنه نتج عن وقائع الانتهاكات تلك (99) حادثة انتهاك بحق المواطنين وممتلكاتهم دون عدد مرات منع رفع الاذان في الحرم الابراهيمي، مشيرا أن غالبية حوادث الاعتداءات والانتهاكات ينفذها جيش الاحتلال، مفسرا ذلك بسيطرة جيش الاحتلال على كافة أرجاء البلدة القديمة ويتحكم بحركة مرور المواطنين عبر البوابات والحواجز العسكرية.

وأشار، أن اعتداءات الجيش والمستوطنين معا، بلغ (6) اعتداءات، فيما بلغت اعتداءات المستوطنين وحدهم (24) اعتداء، واعتداءات جيش الاحتلال (25)، أي ما نسبته (45%) اعتداءات جيش الاحتلال، (44%) اعتداءات المستوطنين، و(11%) اعتداءات مشتركة، موضحا أن توزيع الانتهاكات من حيث الجهة المستهدفة، فكانت (45) بحق السكان، أي ما نسبته ( 46%) و(17) انتهاكا بحق الممتلكات الخاصة ما نسبته (17%)، بينما نال الممتلكات العامة (37) انتهاكا، ما نسبته (37%).

وأوضح جحشن، أن المسجد الابراهيمي، تعرض خلال شهر تشرين ثاني المنصرم، لانتهاكات عديدة تمثلت في اقتحامات لحرمته من قبل جنود الاحتلال وتدنيسه واغلاقه واستباحة المستوطنين له كاملا بكافة أروقته واقسامه وإقامة الطقوس الدينية فيه، وكذلك في حدائقه وساحاته الخارجية، هذا اضافة لممارسات جنود الاحتلال التعسفية على الحواجز والبوابات المؤدية اليه بحق المواطنين المصلين والزائرين.

وأضاف، أنه بحجة إحياء ما يسمى " سبت سارة" فقد حشد المستوطنون حوالي ( 45) الفا من المستوطنين المتطرفين لزيارة الحرم الابراهيمي الشريف، حيث أقاموا احتفالات مختلفة صاخبة في قاعاته الداخلية وساحاته الخارجية ونصبوا الخيام والكرفانات في مختلف الساحات والفراغات في أجزاء واسعة من المنطقة، لاستيعاب المستوطنين الذين تم حشدهم لهذه المناسبة.

ولفت جحشن، أن الاحتلال منع رفع الاذان خلال شهر تشرين ثاني ( 55) مرة متفرفة، وبالتالي تكون قد منعت رفع الاذان من على مآذن الحرم الابراهيمي ( 567) مرة متفرقة أشهر السنة الماضية من العام 2019م.

وعدد جحشن، أبرز الاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون وجنود الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم في البلدة القديمة، منها مهاجمة المستوطنين للمواطنين وبيوتهم ومن بين المهاجمين اطفال منهم الطفلة ناديا حموده جابر ( 14) عام، والطفل محمد هيثم دعنا (10) سنوات والرضيع محمد حسن طنينه( عامان)، كما تم اعتقال ثلاثة مواطنين من بينهم طفل، ومهاجمة طلال المدارس واطلاق الغاز المسيل للدموع نحوهم والتسبب بحدوث حالات فقدان للوعي، وبناء غرفة استيطانية فوق سطح منزل عائلة طهبوب الواقع في منطقة مغلقة بأوامر عسكرية، بالإضافة الى اصدار أمر عسكري لشق طريق في أراضي المواطنين في قب الجانب.

الأكثر قراءة اليوم

صور ..مصرع وإصابة 8 عمال من الضفة جراء حادث سير بالداخل

خبير إسرائيلي : حماس باتت تمتلك إرثا استخباريا بأبعاد قتالية

بعد ضربة الجنائية الدولية .. اسرائيل تنتظر ايضا "القائمة السوداء" الشهر المقبل

نتنياهو يهاجم محكمة الجنايات الدولية وهذا ما قاله ..

ردا على محكمة الجنايات: نتنياهو يبرق الى زعماء العالم رفضه قرار التحقيق ضد اسرائيل

تقدير إسرائيلي : تزايد احتمالية تنفيذ ضربة استباقية ضد حزب الله

الاحتلال يعلن عن بدء تصدير الغاز الطبيعي الى مصر

الأخبار الرئيسية

العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100 $ للاسر الفقيرة في قطاع غزة

نتنياهو

نتنياهو يفرض الكتمان التام على المداولات بشأن التعامل مع قرار "الجنائية الدولية" حول الجرائم

دحلان : أردوغان يخطط لاغتيالي ولم اتدخل في حياتي في شئون تركيا

عريقات: قرار "الجنائية" نقطة تحول والإدارة الأميركية لن تستطيع حماية إسرئيل!

خبير اسرائيلي:الاعداء اكتشفو ضعف جبهتنا الداخلية ويخزنون الصواريخ لمعركة طويلة