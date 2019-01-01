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قرار بمنع دخول أعضاء الكنيست الضفة بسياراتهم

الأحد 22 ديسمبر 2019 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار بمنع دخول أعضاء الكنيست الضفة بسياراتهم


القدس المحتلة / سما /

طلب الرئيس التنفيذي للكنيست الإسرائيلية، من أعضاء الكنيست، عدم استخدام السيارات المؤجرة التي اعطيت لهم بحكم مناصبهم، في مناطق الضفة الغربية والتي تخضع للسلطة الفلسطينية.

وذكر موقع صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن الرئيس التنفيذي للكنيست إلبرت ساخاروفيتش، وجه رسالة غير عادية إلى أعضاء الكنيست، موضحا خلاله أنه يحظر عليهم استخدام السيارات التي اعطيت لهم بحكم منصبهم في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية.

وعلل الرئيس التنفيذي للكنيست قرار الحظر، بأنه يرجع إلى القيود التي تُفرض على تأمين المركبات الإسرائيلية خارج إسرائيل، وكذلك أحكام العقد المبرم مع الشركة المسؤولة عن تأجير السيارات التي يستخدمها أعضاء الكنيست.

وفي نهاية الرسالة أكد الرئيس التنفيذي للكنيست، أن من يخالف التعليمات الجديدة، سيحرم من حقه في استخدام المركبة المستأجرة من قبل الكنيست.

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