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وزير اسرائيلي يطالب نتنياهو بتطبيق السيادة وتفكيك السلطة

الأحد 22 ديسمبر 2019 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي يطالب نتنياهو بتطبيق السيادة وتفكيك السلطة


القدس المحتلة / سما /

طالب وزير المواصلات الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن.
 
واعتبر سموتريتش وفق موقع "والا" العبري أن تطبيق السيادة كرد إسرائيلي مناسب على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
 
وقال في رسالة إلى نتنياهو: "ليس لدي أدنى شك في أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات مهمة في هذا الوقت واتخاذ قرار للحكومة بشأن فرض السيادة في غور الأردن".
 
ودعا سموتريتش نتنياهو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية على الفور لمواجهة التهديد السياسي لإسرائيل ورفعها دعاوى للمحكمة الدولية.

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