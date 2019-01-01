اطلاق رواية "شجرة العروس" للكاتب نسيم قبها

رام الله / سما /

اطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع مكتبة بلدية جنين، ومجلس محلي طورة، اليوم الأحد، رواية "شجرة العروس" للكاتب نسيم قبها .

وشارك بحفل اطلاق الرواية، مدير مكتب وزارة الثقافة في جنين آمال غزال، ومدير التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، ورئيس مجلس الكتاب العرب فرع فلسطين أنور الزبن، ورئيس مجلس محلي طورة محمود زيد، ومدير مكتبةجنين كمال سمور.

وأكد المتحدثون في كلماتهم أهمية تكاتف الجهود للنهوض بالواقع الثقافي، والعمل على دعم وتشجييع الاصدارات الأدبية والثقافية .

وقدم د. فيصل غوادرة قراءة نقدية تحليلية للرواية، فيما قدم الكاتب نسيم قبها قراءة تعريفية للرواية، أعقبها مناقشة وحوار مع الكاتب حول روايته.