  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اطلاق رواية "شجرة العروس" للكاتب نسيم قبها

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع مكتبة بلدية جنين، ومجلس محلي طورة، اليوم الأحد، رواية "شجرة العروس" للكاتب نسيم قبها .

وشارك بحفل اطلاق الرواية، مدير مكتب وزارة الثقافة في جنين آمال غزال، ومدير التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، ورئيس مجلس الكتاب العرب فرع فلسطين أنور الزبن، ورئيس مجلس محلي طورة محمود زيد، ومدير مكتبةجنين كمال سمور.

وأكد المتحدثون في كلماتهم أهمية تكاتف الجهود للنهوض بالواقع الثقافي، والعمل على دعم وتشجييع الاصدارات الأدبية والثقافية .

 وقدم د. فيصل غوادرة قراءة نقدية تحليلية للرواية، فيما قدم الكاتب نسيم قبها قراءة تعريفية للرواية، أعقبها مناقشة وحوار مع الكاتب حول روايته.

الأكثر قراءة اليوم

مقترح اسرائيلي يستبق تحقيق محكمة لاهاي .. اعلان انهيار السلطة أو سحب الدعوى القضائية

صور ..مصرع وإصابة 8 عمال من الضفة جراء حادث سير بالداخل

خبير إسرائيلي : حماس باتت تمتلك إرثا استخباريا بأبعاد قتالية

نتنياهو يهاجم محكمة الجنايات الدولية وهذا ما قاله ..

عقلنة خطاب المحكمة الجنائية.. عصام يونس

ردا على محكمة الجنايات: نتنياهو يبرق الى زعماء العالم رفضه قرار التحقيق ضد اسرائيل

تقدير إسرائيلي : تزايد احتمالية تنفيذ ضربة استباقية ضد حزب الله

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو يفرض الكتمان التام على المداولات بشأن التعامل مع قرار "الجنائية الدولية" حول الجرائم

دحلان : أردوغان يخطط لاغتيالي ولم اتدخل في حياتي في شئون تركيا

عريقات: قرار "الجنائية" نقطة تحول والإدارة الأميركية لن تستطيع حماية إسرئيل!

خبير اسرائيلي:الاعداء اكتشفو ضعف جبهتنا الداخلية ويخزنون الصواريخ لمعركة طويلة

بعد ضربة الجنائية الدولية .. اسرائيل تنتظر ايضا "القائمة السوداء" الشهر المقبل