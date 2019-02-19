الاحتلال يعتقل 4 شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية واعتقلت أحمد منير عبيد، واحمد ماهر عبيد أثناء تواجدهما في شارع الشهيد محمد عبيد، والشاب امير عواد، بعد ان داهمت منزله في البلدة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر عبد الرحمن محمود من بلدة العيسوية أثناء تواجده في منطقة التلة الفرنسية في القدس.

والاسير محمود أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما واطلق سراحه بتاريخ 19-2-2019، وأعيد اعتقاله في اليوم ذاته، وتم الإفراج عنه بشروط منها إبعاده عن العيسوية.

وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة حزما الجنوبي، عبر اقفال البوابة الحديدة المقامة على المدخل منذ الأول من نيسان الماضي.