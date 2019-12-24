الشرطة تعلن استكمال خطتها لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

بيت لحم / سما /

أعلنت شرطة محافظة بيت لحم، اليوم الأحد، عن استكمال استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الميلاد، حسب التقويم الغربي.

وقال مدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد حقوقي طارق الحاج، إن الخطة تهدف إلى توفير الأجواء الملائمة للمحتفلين بهذا العيد الوطني الديني، وتسهيل وصول حجاج بيت لحم من جهة، وتنظيم حركة المواطنين المعتادة في مدن وبلدات المحافظة من جهة أخرى.

وأضاف أن الخطة هدفت أيضا إلى إيجاد الطرق البديلة لحركة المواطنين داخل بيت لحم خلال الاستقبال الرسمي لموكب المدبر الرسولي لطائفة اللاتينية المطران بيير باتيستا قادما من القدس عاصمة دولة فلسطين إلى بيت لحم من المدخل الشمالي باتجاه شارع المهد ثم إلى شارع النجمة التاريخي داخل البلدة القديمة مرورا بساحة المنارة وصولا إلى ساحة المهد، حيث الاستقبال الرسمي والشعبي.

‎وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه سيتم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية باستثناء مركبات الأمن والمركبات التي تحمل التصاريح الخاصة ومركبات الإسعاف والطوارئ، وسيمنع إيقاف المركبات بكافة أنواعها على كلا الإتجاهين من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفرق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير، كذلك من مفرق فندق الإنتركونتيننتال وحتى مفرق الراضي في شارع القدس الخليل على كلا الإتجاهين .

‎ودعت الشرطة إلى تجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم، وأن تكون حركة المركبات القادمة من الخليل باتجاه أبو ديس، رام الله وأريحا وبالعكس وعدم دخول بيت لحم على أن تواصل سيرها عبر واد سعير أو مفرق قرية ام سلمونة – تقوع – زعترة – جسر بيت ساحور – العبيدية، كذلك حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم والى مفرق أرارات في بيت ساحور – شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف – شارع الجبل – برك سليمان – النشاش .

‎وناشدت سائقي المركبات المتنقلة من الريف الغربي الى الريف الشرقي والعكس بان يسلكوا مفرق الراضي – شارع جمال عبد الناصر والى شارع الصف – واد شاهين جبل الخليفات وإلى بيت ساحور والمركبات القادمة من القدس عبر الحاجز الشمالي بامكانها الدخول خلف الكاريتاس باتجاه الانطونية الى شارع الكركفة تجنبا للإزدحام المروري .

‎ونوهت إلى أنه سيتم منع وقوف المركبات على جانبي الطريق في شارع وادي معالي من مفرق السونو وحتى نزلة العين، إضافة إلى عدم وقوف المركبات من مفرق مختبر خميس على إمتداد الشارع حتى مفرق السونو، كذلك منع وقوف المركبات في شارع العطن على جانبي الطريق من مفرق التراسنطة وحتى طلعة مغارة الحليب، وأمام المحطة المركزية على جانبي الطريق، وسيتم إغلاق الطريق الواصل من سلطة المياه حتى المحطة المركزية من كلا الإتجاهين أمام المركبات ويمنع الوقوف على جانبيه .

‎وأكدت ان جميع مداخل ساحة المهد ستكون مغلقة أمام حركة المركبات بدءا من الساعة الخامسة صباح يوم 24/12/2019 وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، وسيبقى شارع المهد من مفرق نيسان وحتى البناشر وشارع القدس الخليل من مفرق الانتر وحتى مفرق الراضي مفتوحا بشكل جزئي أمام حركة المركبات.

‎وأشارت إلى أنه بإمكان الزوار القادمين من كافة الاتجاهات والمتوجهين إلى ساحة وكنيسة المهد للمشاركة باستقبال المدبر الرسولي أو للمشاركة بقداس منتصف الليل تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى اقرب مفترق من ساحة المهد، ونفضل وصولهم إلى ساحة المهد سيراً على الأقدام وذلك لعدم التسبب في إعاقة حركة السير أمام المواكب الرسمية .

‎وأهابت بالمواطنين وزوار المدينة، إلى ضرورة التعاون واحترام النظام العام والالتزام بتعليمات الشرطة، مؤكدا ضرورة أخذ الحيطة والحذر والسير على أرصفة الشارع العام وخاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية والدبلوماسيين الأجانب.

ولفت إلى ان ما يقارب 570 عنصر أمن ما بين ضباط وأفراد سيشاركون في تأمين هذه الاحتفالات، إضافة إلى القوات المشاركة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى .

‎ودعت الشرطة الجميع لضرورة الصبر وتحمل الإجراءات مساهمة منهم في تعزيز فرحة إخواننا المحتفلين وضبط النفس وإبلاغ الشرطة فوراً عن أية إشكاليات أو اعتداءات قد تحدث من قبل أشخاص مشبوهين او خارجين على القانون من خلال الإتصال على الرقم المجاني 100 .

وأوضح العقيد الحاج، ان الخطة جاءت بالشراكة مع المحافظة وحرس الرئاسة واللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس وقيادة المنطقة والأمن الوقائي والمخابرات والاستخبارات والدفاع المدني والارتباط العسكري والمدني والخدمات الطبية وإقليم فتح وبلدية بيت لحم وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية كشافة تراسنطة.