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نتنياهو يفرض الكتمان التام على المداولات بشأن التعامل مع قرار "الجنائية الدولية" حول الجرائم

الأحد 22 ديسمبر 2019 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يفرض الكتمان التام على المداولات بشأن التعامل مع قرار "الجنائية الدولية" حول الجرائم


القدس المحتلة / سما /

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فرض الكتمان التام على المداولات بشأن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإنه تقرر أن تجرى هذه المداولات في المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت".

وكان نتنياهو استهل الجلسة الأسبوعية الحكومية، بمهاجمة الجنائية الدولية بعد قرارها بفتح تحقيق ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

والجمعة، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بأن المحكمة ستفتح تحقيقاً كاملاً في الأراضي الفلسطينية، حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأثار هذا القرار حالة من التخبط بين قادة إسرائيل، وادعى نتنياهو، أن القرار "يتناقض مع جوهر المحكمة في لاهاي، وزعم: "فيما نسير إلى الأمام، تسير المحكمة في لاهاي إلى الوراء. ويوم الجمعة تحولت إلى سلاح في الحرب ضد دولة إسرائيل".

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