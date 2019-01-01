تأجيل النطق بالحكم ضد الشيخ رائد صلاح إلى الشهر المقبل

القدس المحتلة / سما /

أجلت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا، اليوم الأحد، النطق بالحكم ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، الذي أدين بـ "التحريض على العنف"، إلى العاشر من الشهر المقبل.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن مرحلة المرافعات بخصوص هذه القضية قد انتهت اليوم، وتقرر النطق بالحكم خلال الجلسة المقبلة في العاشر من الشهر المقبل.

وقال ممثل النيابة الإسرائيلية خلال الجلسة، إن العقوبة التي ينص عليها القانون في مثل هذه القضية هي السجن الفعلي لمدة تتراوح ما بين عامين ونصف العام، وأربعة أعوام ونصف العام. مطالبًا بتطبيق الحكم بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر الذي كان قد صدر بحق الشيخ صلاح في قضية أخرى في السابق مع وقف التنفيذ.

وتعقيبًا على ذلك، قال نائب رئيس الحركة الشيخ كمال الخطيب، إن هذه المحاكمة ما هي إلا ملاحقة سياسية تستهدف الشيخ صلاح منذ فترة طويلة.

ولفت إلى أن الشيخ صلاح لم يطلق البتة تصريحات تدعو إلى التحريض أو لدعم "الإرهاب". كما نقلت عنه القناة.