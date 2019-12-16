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البدء بإعادة تأهيل طريق قلنديا الأسبوع المقبل

الأحد 22 ديسمبر 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
البدء بإعادة تأهيل طريق قلنديا الأسبوع المقبل


رام الله / سما /

وقّع وزير الأشغال العام والإسكان محمد زيارة، اليوم الأحد، على إحالة مشروع إعادة تأهيل طريق قلنديا الممتد من مدخل البيرة الجنوبي حتى مفرق "سيجال"، للتنفيذ، بتكلفة مالية بلغت نحو 2.1 مليون شيقل.

وأوضحت وزارة الأشغال في بيان صحفي، أنه من المتوقع البدء في تنفيذ الأعمال خلال الأسبوع المقبل، مبينة أن الشارع البالغ طوله 1.4 كم، سيعمل على تخفيف الأزمة المرورية في هذا المقطع، عبر تحقيق انسيابية مستمرة لحركة المركبات على الطريق.

وأوضحت أن الأعمال في المشروع ستتضمن طبقتي أسفلت وإعادة إصلاح الأرصفة المتضررة، إضافة إلى تنظيف المصارف والعبّارات.

وفي السياق ذاته، أكد زيارة الاستمرار في التدخلات الأخرى، والتي من شأنها التخفيف من الأزمة ومعاناة المواطنين على الطريق.

وكان مجلس الوزراء صادق في جلسته الأسبوعية بتاريخ 16-12-2019، على رفع المخصص المالي لمشروع تأهيل طريق قلنديا في محافظة القدس.

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