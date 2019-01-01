الرئيس الجزائري تبون يعلن عن استحداث وزارة جديدة في حكومته

الجزائر /سما/

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، استحداث وزارة جديدة في حكومته، بعد أقل من أسبوع على توليه مقاليد الحكم في البلاد.

وفي أول جولة رسمية له، ذكر تبون، إنه سيتم إنشاء وزارة جديدة تمت اسم الاقتصاد الرقمي، والمؤسسات الناشئة، والصغيرة.

وشدد لدى افتتحه النسخة الـ28 من معرض الإنتاج الجزائري، على أن قيادات شابة هي التي ستتولى تسيير شؤون الوزارة الجديدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد ان أطلق تبون، وعوداً في حملته الانتخابية وفي خطاب تنصيبه بإيلاء اهتمام خاص بالجانب الاقتصادي، الذي يشهد ترديا منذ أشهر.

وكان الرئيس الجزائري الجديد أدى اليمين الدستورية، الخميس الماضي، في مراسم رسمية بالعاصمة الجزائر، بعد أيام على فوزه في الانتخابات التي تمت على وقع انقسام في الشارع الجزائري.

ونال تبون 58 في المئة من الأصوات، متفوقا على 4 منافسين آخرين في السباق الرئاسي، الذي جرى في الـ12 من ديسمبر الجاري.

وخلال خطاب القسم، أكد تبون على الأولوية الاقتصادية، إذ قال إن الأوضاع التي تمر بها الجزائر تفرض "أن نحسن حوكمتنا لمعالجة نقاط الضعف وخلق الظروف لإعادة بعث النمو الاقتصادي، عبر مشاريع قاعدية كبرى وتشجيع الاستثمار".